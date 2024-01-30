Сообщается, что запуск крылатых ракет произведён с подводной лодки

Южная Корея и Япония продолжают ощущать напряжение со стороны Северной Кореи, которая периодически запускает ракеты, и этот процесс набирает обороты. По данным южнокорейского агентства "Yonhap", ссылающегося на объединенный комитет начальников штабов, Пхеньян выпустил несколько крылатых ракет с западного побережья своей страны.

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Точное количество запущенных ракет не уточняется, однако известно, что запуск произошел около 7 часов утра. Власти Сеула сообщили, что сотрудничают с Соединёнными Штатами в отношении отслеживания запусков северокорейских ракет. Стоит отметить, что этот запуск стал третьим за последнюю неделю, что значительно чаще обычного. Вчера Северная Корея успешно протестировала крылатые ракеты "Пульхвасаль-3-31", предположительно, запущенные с подводной лодки. 24 января Пхеньян также произвел запуск нескольких ракет в направлении Желтого моря.

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Все эти события приводят к дальнейшему нарастанию напряженности в уже и так непростом регионе мира. Отношения между Северной Кореей, Южной Кореей, Японией и США остаются сложными на протяжении многих лет. Пхеньян разрабатывает свою ракетную программу, полагаясь на нее для обеспечения своей безопасности, в то время как его оппоненты все чаще проводят военные учения в регионе. Напомним, что ранее лидер КНДР Ким Чен Ын решил зафиксировать в конституции страны положение о том, что Южная Корея является его главным врагом.