Указывается, что дипфейковые изображения могут вызвать эмоциональный, финансовый и репутационный вред

Поп-звезда Тейлор Свифт стала жертвой "откровенных" дипфейков на прошлой неделе. В связи с этим, законодатели обратили внимание на проблему дипфейков. Представители Конгресса и даже Белый дом высказали свое мнение по этому вопросу.

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Искусственно созданные изображения 34-летней певицы и автора песен Тейлор Свифт были опубликованы на различных платформах в социальных сетях, собрав миллионы просмотров и лайков. Несмотря на закрытие аккаунта, на котором были размещены эти изображения, они продолжали циркулировать и были просмотрены многими.

В ответ на этот инцидент, платформа X (заблокирована в РФ) активно удаляла изображения и временно отключила поиск Тейлор Свифт, чтобы остановить распространение дипфейков. Однако ситуацию не всегда возможно полностью контролировать только с помощью модерации на платформе. Поэтому члены Конгресса США и Белый дом начали обсуждать данную проблему. Указывается, что дипфейковые изображения могут вызвать эмоциональный, финансовый и репутационный вред, особенно для женщин.

Член Демократической партии Иветт Кларк отмечает, что это не новая проблема, и дипфейки уже давно являются угрозой для женщин. Однако благодаря развитию искусственного интеллекта создание дипфейков стало проще и дешевле. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также признала тревожность этой ситуации и упомянула, что социальные сети должны соблюдать свои правила, чтобы предотвратить распространение дезинформации и интимных изображений.

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Хотя вопрос дипфейков уже долгое время обсуждается, только сейчас он получил широкий общественный резонанс и может стать целью для будущего законодательства. Например, в Великобритании явные дипфейки уже объявлены незаконными.