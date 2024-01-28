В самом Генеральном Штабе ВСУ пока не готовы признать потерю населённого пункта

Село Табаевка на Купянском направлении было освобождено российскими войсками, как сообщают украинские источники. В то же время Генеральный Штаб ВСУ продолжает утверждать, что российские войска отброшены и все их атаки провалились. Согласно украинскому аналитическому телеграм-каналу "Deep State", российские войска продолжают атаковать в направлении Песчаного.

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Подразделения России смогли вытеснить украинские формирования из Табаевки. Отступив из села, украинские вооруженные силы заняли новые позиции. Причина данного отступления, так же как и в случае с Крахмальным, объясняется занятием более выгодных позиций. Заявляется, что ВСУ могли атаковать российские войска и понести большие потери, но было принято решение сохранить личный состав и укрепить новые рубежи.

В то время как генеральный штаб ВСУ говорил о защите Табаевки, украинские СМИ начали писать о том, что ситуация в районе села выходит из-под контроля. Все дело в том, что на утро штурмовые группы 47-й гвардейской танковой дивизии 1-й танковой армии группировки войск "Запад" прорвались через Табаевку и атаковали украинские войска с господствующих высот на западе села. Командование ВСУ, по-видимому, не ожидало такого наступления и предполагало, что российские войска будут удерживать позиции на холмах к востоку от Табаевки.

На данный момент, подразделения 47-й дивизии продолжают наступление на Песчаное, и если неприятель не сможет остановить российское продвижение до вечера, ему грозят серьезные проблемы, так как прорыв расширяется. Командование ВСУ срочно пытается перебросить резервные силы на этот участок.

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Российская армия также активно атакует с севера, в районе Котляровки и Кисловки. Мощная артиллерия и авиация продолжают работать второй день. Цель войск - прорвать оборону и продвигаться в сторону Купянска, тем самым помогая подразделениям, которые прорывают оборону ВСУ в районе Синьковки.