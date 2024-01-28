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Село Табаевка на Купянском направлении было освобождено российскими войсками, как сообщают украинские источники. В то же время Генеральный Штаб ВСУ продолжает утверждать, что российские войска отброшены и все их атаки провалились. Согласно украинскому аналитическому телеграм-каналу "Deep State", российские войска продолжают атаковать в направлении Песчаного.
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Подразделения России смогли вытеснить украинские формирования из Табаевки. Отступив из села, украинские вооруженные силы заняли новые позиции. Причина данного отступления, так же как и в случае с Крахмальным, объясняется занятием более выгодных позиций. Заявляется, что ВСУ могли атаковать российские войска и понести большие потери, но было принято решение сохранить личный состав и укрепить новые рубежи.
В то время как генеральный штаб ВСУ говорил о защите Табаевки, украинские СМИ начали писать о том, что ситуация в районе села выходит из-под контроля. Все дело в том, что на утро штурмовые группы 47-й гвардейской танковой дивизии 1-й танковой армии группировки войск "Запад" прорвались через Табаевку и атаковали украинские войска с господствующих высот на западе села. Командование ВСУ, по-видимому, не ожидало такого наступления и предполагало, что российские войска будут удерживать позиции на холмах к востоку от Табаевки.
На данный момент, подразделения 47-й дивизии продолжают наступление на Песчаное, и если неприятель не сможет остановить российское продвижение до вечера, ему грозят серьезные проблемы, так как прорыв расширяется. Командование ВСУ срочно пытается перебросить резервные силы на этот участок.
Российская армия также активно атакует с севера, в районе Котляровки и Кисловки. Мощная артиллерия и авиация продолжают работать второй день. Цель войск - прорвать оборону и продвигаться в сторону Купянска, тем самым помогая подразделениям, которые прорывают оборону ВСУ в районе Синьковки.