Данные комплексы являются аналогами американских систем M270A1 MLRS

Как стало известно, французское правительство не прекращает оказывать поддержку Украине, предоставляя ей различные вооружения. Недавно Франция осуществила поставку двух реактивных систем залпового огня LRU украинским формированиям, как было сообщено на официальном сайте французского Министерства Обороны.

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Эти две РСЗО LRU были переданы Украине, чтобы дополнить четыре аналогичных комплекса, которые были предоставлены в конце 2022 года. Эта поставка была сделана в рамках инициативы "артиллерия для Украины", организованной французскими властями. Теперь у Вооруженных Сил Украины должно быть шесть единиц данной техники.

Первые РСЗО LRU, аналогичные американским системам M270A1 MLRS, были переданы Украине в конце года начала Специальной Военной Операции российских войск. Тогда министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что получение этих РСЗО делает украинские вооруженные силы еще более сильными. По имеющимся данным, в 2022 году в самой французской армии было 13 комплексов, модернизированных до уровня LRU (Lance-Roquettes Unitaire) в соответствии с контрактом 2011 года. Остальные РСЗО были отправлены на хранение.

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Комплексы LRU оснащены системой управления огнем EFCS (European Fire Control System) произведённой компанией Airbus и способной работать при современных условиях управления. Также LRU даёт возможность применять реактивные снаряды семейства GMLRS, включая кассетные модификации данных снарядов. Однако, франция против использования данного типа боеприпасов.