Об этом сообщили представители Министерства Обороны России

Военное ведомство России сообщило об оснащении российских танков Т-80БВМ антидроновыми комплексами "Волнорез". Данное обновление получили все боевые машины, задействованные в зоне проведения Специальной Военной Операции. Отчет о данной новости был опубликован в сообщении Министерства обороны.

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Сегодня российские экипажи восхищаются модернизированными танками Т-80БВМ. Эта машина является главным оружием танковых подразделений "Восток". Пожалуй, его главным преимуществом является его незаметность. Даже когда двигатель работает на полную мощность, украинские формирования практически не слышат боевой машины. Это особенно полезно в ночных операциях. По словам бойцов, Т-80БВМ - надежный танк, хотя они сталкиваются с проблемами, вызванными FPV-дронами. В связи с этим на танках начали устанавливать устройства подавления "Волнорез", которые эффективно справляются со своей задачей.

"Машины также имеют динамическую защиту и устройства "Волнорез", которые являются средством радиоэлектронной борьбы. В настоящее время FPV-дроны активно используются как ВС РФ, так и ВСУ. В целом, устройства "Волнорез" помогают нам справиться с этой угрозой," - сообщил командир одной из танковых рот.

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Министерство обороны объявило о начале оснащения танков Т-80БВМ защитными комплексами от беспилотников еще в декабре прошлого года. По данным ведомства, все танки Т-80БВМ, входящие в Спецоперацию, получили специальную защиту, снижающую риск нанесения удара высокоточными боеприпасами и нейтрализует угрозу FPV-дронов. Решение оснастить танки данными устройствами было принято на основе опыта применения бронированной техники в реальных боевых условиях. Однако, небольшие модификации и доработки "козырьков" танкистам пришлось устанавливать самостоятельно. Каждый танк имеет свои особенности и неповторимый облик.