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Zelikman
На Запорожье ВСУ вновь используют тактику летнего контрнаступления
Техника подкатывается на определённое расстояние от российских позиций, сбрасывает десант и старается покинуть поле боя

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  Вооруженные Силы Украины снова прибегают к прежней неудачной, используемой в ходе контрнаступления 2023 года, тактике на Запорожском участке. Бронеавтомобили украинской армии сбрасывают солдат в лесополосы, игнорируя интенсивный обстрел российских миномётов и артиллерии.

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  Разведка российских военных эффективно обнаруживают передвижения украинских формирований, готовящихся к атаке, после чего немедленно наносят упреждающий удар всеми имеющимися средствами поражения. Из нескольких попыток неприятеля продвинуться к российским окопам в течение последних суток получилось выполнить это лишь однажды. Однако, после высадки военнослужащие ВСУ попадают под огонь российского "Бога войны" и не способны продемонстрировать какого-либо наступательного потенциала.

  Похожая тактика часто использовалась украинским руководством летом 2023 года и закончилось все это для украинской армии полным провалом, а также значительными потерями в бронетехнике и живой силе.

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  Помимо этого, сообщается, что под прикрытием огня артиллерии и авиации российские подразделения на Запорожском участке успешно ликвидировали несколько скоплений воинских группировок украинской армии, включая 33-ю механизированную и 128-ю горно-штурмовую бригады, а также 3-ю бригаду нацгвардии Украины. Потери ВСУ около: 50 военнослужащих, два боевых бронеавтомобиля и артиллерийское орудие Д-20.

#сво #техника #всу #армия #оружие #бои
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