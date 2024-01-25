Техника подкатывается на определённое расстояние от российских позиций, сбрасывает десант и старается покинуть поле боя

Вооруженные Силы Украины снова прибегают к прежней неудачной, используемой в ходе контрнаступления 2023 года, тактике на Запорожском участке. Бронеавтомобили украинской армии сбрасывают солдат в лесополосы, игнорируя интенсивный обстрел российских миномётов и артиллерии.

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Разведка российских военных эффективно обнаруживают передвижения украинских формирований, готовящихся к атаке, после чего немедленно наносят упреждающий удар всеми имеющимися средствами поражения. Из нескольких попыток неприятеля продвинуться к российским окопам в течение последних суток получилось выполнить это лишь однажды. Однако, после высадки военнослужащие ВСУ попадают под огонь российского "Бога войны" и не способны продемонстрировать какого-либо наступательного потенциала.

Похожая тактика часто использовалась украинским руководством летом 2023 года и закончилось все это для украинской армии полным провалом, а также значительными потерями в бронетехнике и живой силе.

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Помимо этого, сообщается, что под прикрытием огня артиллерии и авиации российские подразделения на Запорожском участке успешно ликвидировали несколько скоплений воинских группировок украинской армии, включая 33-ю механизированную и 128-ю горно-штурмовую бригады, а также 3-ю бригаду нацгвардии Украины. Потери ВСУ около: 50 военнослужащих, два боевых бронеавтомобиля и артиллерийское орудие Д-20.