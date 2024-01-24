Apple, Google и Microsoft умышленно делают пользование своим собственным браузером необходимым в своих ОС, перетягивая пользователей на свои сервисы

Фонд Mozilla Foundation анонсировал новую систему отслеживания проблем, которые влияют на функциональность Firefox на операционных системах Windows, Android и iOS. Инструмент под названием Platform Tilt предоставляет информацию о проблемах безопасности, стабильности, производительности и функциональности браузера, помогая Фонду определить необходимые изменения для поддержания конкурентоспособности на всех платформах.

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Mozilla подчеркнула, что веб-браузеры играют центральную роль в Интернет-опыте для большинства пользователей. В свете этого факта, Mozilla Foundation стремится создать наилучшую версию Firefox. Тем не менее, компания также отмечает, что этот факт позволяет ведущим игрокам контролировать и определять, какой браузер может быть использован пользователями. Компании, владеющие операционными системами или устройствами, используют свои привилегированные позиции, чтобы влиять на ситуацию в свою пользу.

Трекер Platform Tilt был разработан Mozilla как реакция на недовольство текущим положением дел. Организация провела диалоги с владельцами платформ, в попытке найти решение этих проблем. Тем не менее, было решено выразить обеспокоенность общественно и прозрачно.

В рамках трекера Platform Tilt Mozilla идентифицирует проблемы, с которыми они сталкиваются в процессе разработки Firefox и его адаптации под популярные платформы. Для iOS Apple в настоящее время список проблем включает десять пунктов, связанных с поддержкой API и функциональности, интеграцией сообщений, импортом данных и поддержкой сторонних браузерных движков в App Store.

В Android Google есть три открытых проблемы с использованием сторонних браузеров. Первая проблема заключается в запрете импорта данных из других браузеров. Вторая проблема связана с предпочтением Chrome для некоторых внутренних функций. Наконец, результаты поиска в сторонних браузерах низкого качества.

В то время, как Microsoft Windows ущемляет независимые браузеры, не предоставляя простого способа установки браузера по умолчанию. Кроме того, Windows открывает Edge с настройками Windows и заставляет клиентов использовать его для некоторых функций ОС, несмотря на выбор другого браузера по умолчанию.

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Mozilla стремится создать на рынке браузеров разнообразие и предоставить пользователям возможность выбора. При этом необходимо существование "жизнеспособных альтернатив", таких как Firefox или другие независимые браузеры. Однако, альтернативы не смогут преуспеть, если правила игры не справедливы. Владельцы платформ могут быстро устранить технические проблемы, обнаруженные в трекере Platform Tilt. Однако, маловероятно, что это произойдет без "толчка".