Однако, результат оказался незначительным, а риски выхода из строя вырастают в разы

Известный англоязычный видеоблогер Габриэль Ферраз недавно продемонстрировал, какие преимущества можно получить, используя подходящее оборудование. В данном случае он взял скромный SATA-накопитель RZX объемом 240 ГБ, работающий от контроллера Silicon Motion SM2259XT2 и оснащенный 96-слойной NAND Xioxia TLC BiCS4.

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Изначально этот твердотельный накопитель обладал скоростью последовательного чтения до 540 МБ/с и скоростью последовательной записи до 450 МБ/с. Очевидно, что на рынке уже есть более быстрые и доступные накопители с другими интерфейсами. Вероятно, Ферраз просто хотел продемонстрировать, что улучшение возможно.

Ферраз также отметил, что контроллер этого накопителя предназначен для работы на частоте до 550 МГц, но по умолчанию он был установлен на 425 МГц. Кроме того, флэш-память, используемая в данном накопителе, разрабатывалась для работы на частоте до 400 МГц, однако она функционировала на частоте 193,75 МГц и 387,5 Мт/с. Возможно, производитель установил более низкую частоту для снижения энергопотребления и нагрева, либо же оборудование не соответствовало требованиям контроля качества для работы на более высоких скоростях.

Для удобства Ферраз использовал адаптер SATA-USB 3.0 и начал с модификации прошивки накопителя. Благодаря программному обеспечению SMI Mass Production Tool удалось настроить различные параметры и достичь стабильной работы. В результате удалось увеличить частоту работы контроллера до 500 МГц, а NAND Kioxia – до 400 МГц, что соответствует увеличению на 17,6% и 106% соответственно по сравнению с исходными значениями. Однако, бенчмарковое тестирование показало неоднозначные результаты, в некоторых случаях накопитель незначительно превзошел показатели "из коробки", тогда как в других тестах ограничивающим фактором оказался интерфейс SATA.





Более того, модифицированный накопитель потреблял почти в два раза больше энергии по сравнению со стандартным, несмотря на увеличение тактовой частоты. Тем не менее, его температура не превысила 45 градусов Цельсия, что почти на 10 градусов ниже предельно допустимого значения, так что нет оснований для беспокойства.

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Несмотря на то, насколько привлекательным кажется идея извлечения максимальной производительности из оборудования, для большинства пользователей нецелесообразно заниматься разгоном твердотельных накопителей. Диски SATA уже значительно уступают по скорости дискам NVMe, которые используют контроллеры и NAND-флэш-память, обычно оптимизированные для повышения производительности. Кроме того, вмешательство в основные компоненты накопителя влечет за собой риск повреждения данных, аннулирования гарантии и других негативных последствий. Пример Ферраза в этом плане показателен: во время одного из тестов накопитель вышел из строя и отказался загружаться.