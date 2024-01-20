Новинка является слишком дорогой и сложной в обслуживании, а для замены большинства устаревающих F-16, разработают более бюджетный самолёт

Расходы на обслуживание F-35 непрерывно возрастают последние пять лет, приводя к озабоченности в Конгрессе Соединённых Штатов. Особенно это связано с проблемами, возникающими при использовании двигателей Pratt Whitney F135. Ввиду быстрого износа турбин, силовые установки F-35 эксплуатируются на порядок меньше планируемого. Очевидно, что самолетам необходимо много времени проводить на ремонтных работах.

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Согласно польскому изданию Wirtualna Polska, стоимость обслуживания F-35 стремительно растёт, вызывая при этом критику со стороны военных экспертов и политиков.

В связи с этим возникает вопрос смысла закупки большего количества истребителей данного типа в Вооруженные Силы. В Конгрессе отмечается, что текущие расходы на обслуживание уже приобретенных F-35A обходится дороже на 47% выделенных на это средств.

Изначально, Пентагон рассчитывал заменить каждый F-16 на F-35A в соотношении один к одному. Однако, оказалось, что стоимость приобретения такого большого количества новых "стелс" вместо 900 F-16 будет чрезмерно высока. В результате началась разработка новой программы.

Предлагается создание доступного боевого самолета, который мог бы заменить F-16 в рамках выполнения простых задач, таких как воздушное патрулирование внутри страны или на второстепенных направлениях, а также для атак на малозащищенные цели. То есть, там, где использование дорогих и требовательной в обслуживании техники было бы нецелесообразным.

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В соответствии с информацией из СМИ, новый самолет будет напоминать тренировочный самолет T-7. Военно-воздушные силы США заявили о своем интересе к такой концепции и рассмотрят возможность замены стареющих F-16 на данное новое разработанное вооружение.