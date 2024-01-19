Компания под названием Rembrand предлагает услуги по добавлению рекламных плакатов и продуктов в уже готовые видеоматериалы

Сообщается, что компания под названием Rembrand создала изображение плаката с использованием искусственного интеллекта и вставила его в видеозапись одного из шоу после съемок.

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Rembrand уверена, что ее технология может определить будущее подкастов и, что речь идет о чем-то более амбициозном, а именно о видеопродукции в целом, исследуя новые границы визуальных эффектов и полностью полагаясь на искусственный интеллект при создании.

Компания начала продавать и размещать рекламу в шоу в июне этого года и в последнем квартале успешно сотрудничала с около 50 создателями, рассказал Кори Треффилетти, директор по маркетингу Rembrand. На данный момент команда компании привлекла $9 миллионов, согласно словам главного исполнительного директора Омара Таваколы. Среди инвесторов - UTA.VC, подразделение United Talent Agency, и BOLD, венчурный фонд L'Oreal SA.

Некоторые подкасты, представленные UTA, включая AsianBossGirl и Zane and Heath: Unfiltered, используют эту технологию. Джанет Ван, соведущая и соосновательница AsianBossGirl, рассказала, что ее агенты из UTA познакомили ее и ее коллег с Rembrand. Доход от виртуальных продуктов дополняет их обычную рекламу, которую они читают в эфирах. Видеоверсию шоу они начали регулярно загружать всего девять месяцев назад, поэтому ранее не занимались размещением продуктов.

Обычно они записывают эпизоды партиями. Rembrand не требуется менять местами части набора или располагать продукцию - им просто отправляют финальное видео, и команда компании размещает рекламу.

"Мы подумали, что было бы здорово, если бы они могли разместить плакат на стене или поместить товары на столы, при условии, что бренды соответствуют нашему брендингу и заинтересуют наших зрителей", - говорит Джанет.

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Задача заключается в упрощении размещения продукции и увеличении ее доступности, так как не требуется отправка физических товаров. По словам Таваколы, команде Rembrand требуется несколько часов, чтобы создать синтетическую версию продукта и интегрировать ее в видеоролики, хотя в будущем они надеются сократить этот процесс до нескольких минут. Он заявил, что команда платит от $10 до $30 за тысячу показов. В текущий момент средняя стоимость показа подкаста составляет $25 за 60-секундную рекламу, согласно данным Advertisecast.