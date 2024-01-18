Предполагается, что систему удастся создать до 2030 года

Сетецентризм – концепция, на основе которой современные военные ведомства стремятся обеспечить максимальную оперативность и эффективность боевых действий. В рамках разработки этой доктрины, компания Northrop Grumman представила свой новый проект – мобильную станцию MTC-X для Корпуса морской пехоты США.

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Основная цель этой мобильной станции - обеспечить бойцам передовых подразделений доступ к необходимым данным даже на больших расстояниях от базы. Специалисты компании Northrop Grumman утверждают, что прототип мобильной станции MTC-X обладает всеми нужными функциями для оперативного получения информации.

Уникальность данной мобильной станции заключается в быстрой разворачиваемости в нужном месте. Благодаря спутниковой связи, она получает данные со всех доступных источников, включая информацию разведки с воздуха и космоса. Таким образом, командир на месте имеет возможность принимать эффективные и обдуманные решения.

"Мы создали эту инновационную технологию для бойцов, которые находятся в ситуациях, где мобильность играет ключевую роль в выполнении миссии. Наша платформа позволяет оперативно получать данные из разных сфер деятельности, что позволяет командирам принимать наиболее оптимальные решения в любых условиях – на суше, в воздухе или на море", – отметил вице-президент по интегрированным национальным системам компании Northrop Grumman, Пабло Пеццименти.

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Контракт на разработку данной мобильной станции будет выполнен до 2030 года. Стоимость контракта и количество поставляемых станций пока не разглашаются. Тем не менее, важно отметить, что данная разработка может существенно улучшить возможности американских вооруженных сил.