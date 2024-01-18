Данные БПЛА имеют шрапнельный заряд для поражения как можно большего количества людей

При анализе фотографий обломков и целых беспилотников легко заметить, что ВСУ используют БПЛА MQ-400 "Коса". Судя по имеющимся данным, украинские формирования используют во время ударов сразу два варианта данного беспилотного летательного аппарата, базовый и модифицированный.

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Различия между ними заключается в вертикальном стабилизаторе (хвосте) беспилотника и качестве самой сборки. Модернизированная версия имеет более качественные детали, с закругленной формой для лучшей аэродинамики и отсутствием грубых швов и явных мест состыковок. Это свидетельствует о том, что компания располагает определенными производственными мощностями и способна создавать более качественные модели.

Основные технические характеристики этих дронов:

- Максимальная дальность полета: 750 км

- Крейсерская скорость: 140 км/ч

- Максимальная скорость: 200 км/ч

- Размах крыльев БПЛА: 2.3 м

- Масса боевой части: 42 кг

Отдельно следует упомянуть о боевой части дрона. Обнаружены отверстия на стеклах автомобилей, находящихся рядом с местом взрыва дрона в Воронеже. Такие пробоины могли оставить только шрапнельные снаряды, что указывает на использование их Украиной. Эти боеприпасы предназначены для поражения живой силы, поэтому нельзя утверждать, что украинцы стремились атаковать аэродромы. Их первоначальной целью были мирные жители, а не военные объекты или техника.

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Это является очередным примером преступных методов украинского руководста. Согласно украинским СМИ от 17 декабря, на дрон AQ-400 "Коса" можно устанавливать термобарический заряд или 122-мм артиллерийский снаряд, распыляющий шрапнель по большой площади. Вероятно, именно это и произошло.