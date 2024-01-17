По мнению представителей, пора начать воспринимать игры, как услуги

В понедельник Ubisoft огласила о двух новых вариантах подписки Plus (Ubisoft+) для своих игроков - Premium и Classics. Подписка Premium доступна на ПК, Xbox и Amazon Luna по цене 18 долларов в месяц, в то время как подписка Classics, доступная только на ПК, предлагается по цене менее половины - 8 долларов в месяц.

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Один из руководителей сервисов подписки в Ubisoft, Филипп Трамбле, объяснил, что это реструктуризация является естественным следствием "эволюции" сервиса. Исследования поведения потребителей указали на востребованность задействования бэк-каталога игр, аналитики увидели в этом потенциал для развития игрового сервиса.

Подписка Ubisoft+ Premium, ранее известная как Uplay+, предлагает более 100 игр из каталога компании, включая такие новинки, как Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Mirage и предстоящая Skull and Bones. Подписчики уровня Premium также обладают доступом к каталогу Classics.

Подписка Ubisoft+ Classics предоставляет доступ к примерно 50 играм из бэк-каталога издателя. Хотя Classics на данный момент предлагается только для пользователей ПК, Sony планирует включить ее в состав подписки PlayStation Plus Extra в 2024 году. Последняя доступная в рамках Classics игра — это Rainbow Six Extraction, вышедшая два года назад.

Миллионы людей уже подписались на Ubisoft+, и они провели миллиарды часов, играя в игры компании за последние четыре года. Некоторые пользователи выбирают подписку только на один месяц, чтобы опробовать игру перед ее покупкой, но это нормальный ход событий для Ubisoft, считает Трамбле.

С Ubisoft все в порядке на данный момент, однако компания стремится углубиться в модель "игры как услуга". Для них это представляет собой следующий естественный шаг, аналогичный переходу с DVD на сервисы подписки, такие как Spotify и Netflix. Единственное, что затрудняет переход, это время, которое требуется геймерам для осознания и принятия новой модели.

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Наконец, Ubisoft планирует начать стриминг игр от Activision Blizzard. Трамбле подчеркивает, что подход геймеров к играм постепенно меняется: так же, как у людей появилась уверенность в потоковом сервисе музыки и фильмов вместо физической коллекции компакт-дисков и DVD, так и геймеры постепенно будут отказываться от владения физическими копиями игр. Проявление комфорта без принадлежности к коллекции физических носителей в компакт-дисках или DVD - это неотъемлемый процесс прогресса и развития индустрии.