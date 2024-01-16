Напряжение между островом и материковым Китаем продолжает нарастать

Инвестиции тайваньских компаний в Китай в прошлом году достигли самого низкого уровня с 2001 года. Это свидетельствует о том, что компании стремятся защитить себя в условиях возрастающих технологических споров между США и Китаем.

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Согласно заявлению Министерства экономики Тайбэя, новые инвестиции тайваньских компаний в Китай сократились на 39,8% до $3,04 млрд. Однако, тайваньские компании активно увеличивают свои инвестиции за рубежом, стремясь разнообразить риски и диверсифицировать производство. Они увеличивают свои расходы в США, Европе, Японии и других странах, адаптируясь к изменениям в мировых цепочках поставок.

Ранее тайваньские компании были крупнейшими инвесторами в Китае, но сократили свои капитальные затраты в этой стране с 2010 года, когда они достигли пика в $14,6 млрд. Это произошло из-за ограничений, которые США наложили на передачу передовых технологий Китаю, опасаясь, что это может привести к военному преимуществу для страны.

Данные об инвестициях стали известны вскоре после выборов в Тайване, на которых Лай Чинг-те стал новым вице-президентом от Демократической прогрессивной партии. Лай заявил, что не будет препятствовать компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. в строительстве новых заводов в США и других странах, рассматривая это как часть стратегии углубления международного сотрудничества и взаимодействия.

Доля Китая во внешних инвестициях Тайваня в прошлом году составила 11%, что ниже, чем годом ранее (34%). Министерство также сообщает, что в 2023 году доля Китая в исходящих инвестициях Тайваня стала одной из самых низких за последние годы. Тайвань, под руководством президента Цая, активно продвигает инициативу "Новое южное направление", сотрудничая с такими странами, как Сингапур, Таиланд и Вьетнам.





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