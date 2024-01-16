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В ночь с 15 на 16 января, украинские формирования осуществили попытку атаковать город Воронеж беспилотными летательными аппаратами. Различные источники сообщают о многочисленных вспышках над городом. Согласно определенным данным, для нападения на Воронежскую область украинская армия воспользовалась шестью дронами-камикадзе.
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Губернатор Александр Гусев сообщил о действиях противовоздушной обороны в своём телеграм-канале. В первом сообщении, опубликованном в 3:22, он заявил, что в настоящий момент нет информации о пострадавших, а вспыхнувший пожар на одном из балконов многоэтажного здания успешно потушен.
"Ещё в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна. Оперативные службы уже работают на местах. После поквартирного обхода уточним число и характеристики повреждённого имущества. Всем гражданам окажем помощь в кратчайшие сроки. Ситуацию держу на контроле.", - рассказал губернатор Гусев.
В сообщении, размещенном в 4:05, местные власти проинформировали, что обломки сбитого беспилотного летательного аппарата угодили в квартиру на улице Тепличная, что потребовало медицинской помощи ребенку, девочке 2013 года рождения.
Улица Тепличная расположена на западной окраине Воронежа, неподалеку от реки Дон. Судя по всему, беспилотники могли лететь по направлению к столице Черноземья, пролетая над руслом реки.