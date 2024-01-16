Дроны-камикадзе атаковали Воронежскую область, есть пострадавшие

В ночь с 15 на 16 января, украинские формирования осуществили попытку атаковать город Воронеж беспилотными летательными аппаратами. Различные источники сообщают о многочисленных вспышках над городом. Согласно определенным данным, для нападения на Воронежскую область украинская армия воспользовалась шестью дронами-камикадзе.

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Губернатор Александр Гусев сообщил о действиях противовоздушной обороны в своём телеграм-канале. В первом сообщении, опубликованном в 3:22, он заявил, что в настоящий момент нет информации о пострадавших, а вспыхнувший пожар на одном из балконов многоэтажного здания успешно потушен.

"Ещё в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна. Оперативные службы уже работают на местах. После поквартирного обхода уточним число и характеристики повреждённого имущества. Всем гражданам окажем помощь в кратчайшие сроки. Ситуацию держу на контроле.", - рассказал губернатор Гусев.

В сообщении, размещенном в 4:05, местные власти проинформировали, что обломки сбитого беспилотного летательного аппарата угодили в квартиру на улице Тепличная, что потребовало медицинской помощи ребенку, девочке 2013 года рождения.

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Улица Тепличная расположена на западной окраине Воронежа, неподалеку от реки Дон. Судя по всему, беспилотники могли лететь по направлению к столице Черноземья, пролетая над руслом реки.