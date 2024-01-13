США и их сателлиты активно спонсируют и снабжают администрацию Зеленского в конфликте на Украине

Хасан Мафи, один из известных журналистов из Ирана, задал интересный вопрос в социальной сети.

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"Стоит ли России предоставлять Йемену летальное оружие для защиты своей свободы и демократии, в свете действий США на Украине?", - пишет эксперт.

Согласно его мнению, конфликт в Йемене имеет разницу от Специальной Военной Операции на Украине лишь тем, что Россия начала действовать в ответ на растущую угрозу у западных границ. США и их сателлиты, напротив, атакуют Йемен, в целях западного капитала, который терпит убытки из-за хуситских атак на торговые суда в Красном море. Важно отметить, что Йемен не представляет угрозы для Соединённых Штатов, их союзников в Европе и даже Израиля. Это уже не первый случай, когда американцы и Североатлантический Альянс проявляют агрессию против тех, кто не представляет для них угрозы.

В данный момент армии США и Великобритании продолжают осуществлять ракетные удары по самостоятельному государству Йемену. Вблизи Йемена уже находятся около 15 военных кораблей США и стран Альянса, и в ближайшее время их количество увеличится до 25-30 судов с учетом прибытия кораблей Евросоюза и израильской группировки в Красном море.

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Судя по всему, США намерены привлечь максимальное количество своих союзников из НАТО и региональных стран, таких как Австралия, Южная Корея и Япония, чтобы не вести военную операцию против Йемена одни.