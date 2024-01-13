Предполагается, что уже весной технику получит Министерство Обороны страны

Организация оборонных исследований и разработок (DRDO), приблизительно соответствующая российскому "Ростеху", перешла к проведению опытно-конструкторских испытательных мероприятий легкого танка Zorawar и планирует передать его в Вооруженные Силы Индии для военных испытаний к апрелю этого года.

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Как подчеркивается в статье The Economic Times, Минобороны заказало 59 таких машин. Производство осуществляется DRDO в сотрудничестве с местными компаниями Larsen и Toubro. Главная цель этой серии танков - повышение мобильности и маневренности бронетанковых войск в оспариваемом Китаем регионе Ладакх.

Легкий танк, оснащенный новейшим двигателем, проехал более 100 километров. Военные ведомства заявили, что ожидают передачу его в индийскую армию к середине весны 2024 года. Изначально планировалось передать Zorawar в индийскую армию к декабрю прошлого года для испытаний в пустынях и горных районах, но были задержки с поставками двигателей из Германии, поэтому эти мероприятия пришлось отложить.

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Кроме того, как указывается в статье, индийская армия также планирует приобрести 295 легких танков другой модели. В данный момент проводятся подготовительные работы для организации конкурса с участием 6-7 потенциальных поставщиков.