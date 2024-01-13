По заявлению пилота, причиной стали неполадки в самолёте

В первой половине текущего месяца во время тренировки произошла авария истребителя-бомбардировщика Су-22М4, принадлежащего военно-воздушным силам Вьетнама. В интернете появились видеокадры этого несчастного случая.

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Согласно сообщению информационного агентства Báo Thanh Niên, истребитель поднялся с военной базы в Дананге, в 11:15 по местному времени боевой самолёт рухнул. Обломки машины были обнаружены в окрестностях небольшого городка Куангнам, раскиданные по обширной зоне.

Пилоту, действующему капитаном Военно-Воздушных Сил, удалось совершить катапультирование. Его приземление было зафиксировано на камеру. Он выжил и сумел избежать каких-либо травм. При падении, Су-22М4 нанёс существенный ущерб на земле. Один из местных жителей был ранен. Местные власти обсудили с пострадавшими жителями план помощи, предоставив до 160 тысяч американских долларов на возмещение ущерба.

Причиной аварии стала неполадка в самолете, о которой пилот сообщил до катапультирования.

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Разбившийся самолёт входил в состав 929-ого истребительного полка. Год назад, 31 января 2023 года, подобная катастрофа произошла с другим военно-воздушным судном ВВС Вьетнама. В тот раз пилот погиб. Всего в арсенале Ханоя имеется около двадцати Су-22М4.