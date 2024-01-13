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Zelikman
Йеменские хуситы по ошибке атаковали российский танкер в Красном море
По имеющимся данным, пострадавших и повреждений нет, ракета упала в 400-500 метрах от судна

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  Как сообщает одно из крупнейших информационных агентств Reuters, йеменские хуситы атаковали российский танкер, проходящий через Красное море. Однако, издание заявляют, что данная атака была ошибочной и исламистское движение не желает вредить российским торговым судам.

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  Благо, по имеющимся данным в результате пуска ракеты нет ни пострадавших, ни повреждений корабля, боеприпас хуситов ушёл ко дну в 400-500 метрах от судна. Также сообщается, что это уже вторая подобная ситуация в Красном море.

  "Капитан сообщил о приземлении ракеты в воду на расстоянии 400-500 метров, за ней следовали три небольших судна", - гласит источник издания Организация морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO).

  Дело в том, что ранее это же судно числилось в списках кораблей, связанных Великобританией, и именно поэтому хуситы открыли по нему огонь, так как опирались на устаревшие данные.

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  Накануне военный флот Великобритании, совместно с флотом Вооруженных Сил Соединенных Штатов Америки, нанесли массированные ракетные удары по объектам инфраструктуры хуситов в Йемене, нанеся существенный урон более 60 различным целям, запустив в совокупности свыше 150 ракет.

#оружие #конфликт #ракеты #ближний восток #хуситы #танкер
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