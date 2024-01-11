Военкоры сообщают об ожесточённых боях в районе Авдеевского коксохимического завода

На участке линии боевого соприкосновения под Авдеевкой продолжается несгибаемая борьба, которая разгорается одновременно в нескольких направлениях. Информация о результатах ожесточенного столкновения поступают из отчетов российских военных корреспондентов и украинских источников.

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В данный момент российские Вооруженные Силы наступают на украинские позиции в районе Авдеевского коксохимического завода и около населенного пункта Степовой к Северо-Западу от Авдеевки. Продвижение на коксохимический завод осуществляется с Северо-Востока.

В ходе данной операции российская артиллерия активно "утюжит" ВСУ на указанных участках, а беспилотные летательные аппараты осыпают их позиции различными боеприпасами. Однако стоит отметить, что также украинские Вооруженные Силы активно задействуют беспилотники, предпринимая попытки ответных атак.





В дополнение, российские Вооруженные Силы вовлечены в боевые действия в районе Северного, что находится к Западу от Авдеевки, а также в Георгиевке и Невельском. В соответствии с определенной информацией, подразделения российской армии развивают свою сферу контроля в районе Первомайского. Также имеются сообщения о том, что российские Вооруженные Силы продвигаются вдоль железнодорожных путей в районе населенного пункта Очеретино.

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Однако, основной целью остается продолжение наступления внутри границ самой Авдеевки, включая освобождение территории коксохимического завода, который является ключевым укрепленным объектом украинских формирований на данном участке. Украинские военные формирования несут серьезные потери, их положение ухудшается, однако, они все еще способны удерживать свои позиции, получая необходимые поставки через единственную дорогу из Орловки в Авдеевку