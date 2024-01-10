Сообщается, что в настоящий момент между сторонами уже проходит переговорный процесс

Бразильские власти планируют закупить у военной компании из Израиля Uvision различные виды вооружений. В числе предлагаемых боеприпасов являются Hero-120 и Hero-30, также известные как дроны-камикадзе.

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Подобно Аргентине, которая уже приобрела Hero-120 и Hero-30 у Uvision в начале 2023 года, Бразилия решает последовать этому примеру. Эти боеприпасы широко используются в специальных подразделениях аргентинской армии. Hero-30 представляет собой простую в использовании систему наведения и барражирующий боеприпас, который, по мнению экспертов, обладает высокой точностью. Это позволяет пехоте и спецназу нейтрализовать любые вражеские цели или угрозы с большой точностью и оперативностью.

За секунду до удара, этим дронам-камикадзе можно дать команду на отмену и направить их на новую цель. Беспилотные летательные аппараты Hero-30 могут быть установлены как на стационарную позицию, так и на военную технику.

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В отличие от Hero-30, Hero-120 является тяжелой системой средней дальности и имеет дальность поражения до 40 километров. Эти дроны могут наносить точечные удары по живой силе и технике противника, в том числе танкам, даже в плотно населенных городских районах. Разработчики указывают, что высокоточность системы обеспечивается особыми аэродинамическими характеристиками, детали которых не раскрываются.