Данные дроны обладают возможностью вертикального взлета и посадки и могут сбрасываться с других летательных аппаратов

Американская компания Shield AI показала новую версию своего беспилотника вертикального взлета и посадки V-BAT, которая включает в себя ИИ-пилота Hivemind.

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Новая модель дрона имеет ряд улучшений и дополнительных функций. Она обладает способностью осуществлять вертикальный взлет и посадку, что значительно упрощает его использование в различных условиях и средах. Кроме того, V-BAT может сбрасываться с самолетов-носителей и более крупных беспилотных летательных аппаратов, что расширяет его потенциальные возможности.

Однако, наиболее заметным усовершенствованием нового дрона является способность скоординированных действий в составе роя. Это значит, что несколько V-BAT могут работать вместе и выполнять задачи, требующие совместных усилий. Такая способность открывает большие перспективы для применения данных аппаратов в различных областях. Одной из основных областей применения таких дронов является разведка. Благодаря своей маневренности и возможности совершать вертикальный взлет и посадку, они могут получить доступ к труднодоступным местам и быстро собрать информацию о противнике или других объектах интереса.

Кроме того, V-BAT также может использоваться для выполнения задач вскрытия и подавления систем противовоздушной обороны. Благодаря своей специализации и возможности работать в рое, эти дроны могут эффективно атаковать ПВО противника и создавать помехи его системам. В целом, обновленный дрон V-BAT с ИИ-пилотом Hivemind предоставляет широкие возможности для эффективного выполнения задач разведки, вскрытия и подавления ПВО.