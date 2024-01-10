Американские власти планируют постепенно переносить производственные мощности и рабочие места из Китая в США

Антикитайская политика остается одним из немногих общих направлений между двумя партиями в Соединённых Штатах и проявляется в ограничении экспорта технологий в Китай, вводимом республиканскими и демократическими администрациями. В связи с наступлением избирательного цикла в США, можно ожидать увеличения, а не сокращения санкций, применяемых против Пекина.

реклама

Дональд Трамп продемонстрировал победу голосованием, когда ясно заявил о своей приверженности Китаю перед своей победой на выборах 2016 года. Основной причиной отказа от продажи современных полупроводников и оборудования для производства микросхем в Китай назвали опасения по поводу военных амбиций Пекина в Тайваньском проливе и за его пределами.

В преддверии ноябрьских президентских выборов Джо Байден реализует масштабный план по возвращению по крайней мере части стратегически важных отраслей из Китая. Исследования показали, что за период с 1999 по 2011 год США потеряли около миллиона рабочих мест в промышленности из-за жесткой конкуренции со стороны Китая.

Запуск Huawei Technologies Co. смартфона Mate 60 Pro, основанного на передовом китайском чипе, который должны были предотвратить санкции, в прошлом году поразил политиков в Вашингтоне. Помимо поиска прорывов, Китайская Народная Республика также значительно увеличивает общий объем производства чипов, даже если они на несколько лет отстают от передовых технологий. По данным торговой группы SEMI, к 2024 году КНР станет мировым лидером в наращивании мощностей по производству чипов: планируется запустить 18 новых заводов.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Если начало 2024 года является каким-либо показателем, то мы можем ожидать усиления технологического конфликта между США и Китаем в год выборов.