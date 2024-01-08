По информации ведомства, подозреваемый использовался британской разведкой для сбора данных

Подозреваемый в шпионаже во благо британского правительства, глава зарубежной консалтинговой фирмы был задержан спецслужбами Китая, что повлекло за собой повышенное внимание к проблеме национальной безопасности.

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По информации китайского шпионского агентства, британская разведывательная служба МИ-6 использовала наемника из третьей страны для сбора разведданных. Официальный аккаунт Министерства Государственной Безопасности в WeChat сообщил, что предполагаемый шпион, по фамилии Хуан, передал Великобритании государственные секреты.

Заявление МГБ не содержит информации о фирме и национальности Хуана. Представители британского посольства в Пекине и правительства Великобритании в Лондоне еще не прокомментировали ситуацию.

Это расследование подчеркивает усиленное внимание Пекина к консалтинговому сектору, который в прошлом году подвергался репрессиям из-за обвинений в шпионаже и утечке секретной информации со стороны Министерства Государственной Безопасности. Беспокойство инвесторов возникло после возмущений в секторе, где финансовые спекулянты использовались для работы на китайских рынках.

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Повышенная тревога Си по вопросам безопасности приводит к тому, что даже обычные граждане становятся охотниками за шпионами. Это последний эпизод шпионской активности между Китаем и Великобританией после того, как в прошлом году британская полиция арестовала двух мужчин по подозрению в шпионаже на стороне Китая. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выразил обеспокоенность вмешательством со стороны Китая премьер-министру Ли Цяну.