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Zelikman
Утром 8 января ВКС России нанесли удары ракетами Кинжал по инфраструктуре ВСУ
Сообщается о поражении различных объектов сразу в нескольких регионах Украины

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  Этим утром российская авиация  осуществила масштабную ракетную атаку на военные и инфраструктурные объекты, находящиеся под контролем ВСУ. Информацию об этом сообщили украинские информационные источники.

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  По данным украинских средств массовой информации, российская армия нанесла серию ударов ракетами «Кинжал» по всей территории Украины. Районы Днепра, Киева, а также Львовской области на Западной Украине оказались под обстрелом. Позже источники сообщили о мощных взрывах в Житомирской, Хмельницкой и Харьковской областях, в Кривом Роге и Днепре, а также в подконтрольной Киеву части Запорожья. Объект в Кривом Роге получил удар от ракеты «Кинжал».

  В Харькове местные представители киевского режима зафиксировали не менее четырех ударов. Представители местной военной администрации сообщили о прилете ракеты на один из промышленных объектов города. В Хмельницкой области также сообщили о действии систем противовоздушной обороны.

  В результате атаки на территории оккупированного Запорожья, а также в Харьковской и Хмельницкой областях были обесточены целые районы. В Кривом Роге после прилета ракеты произошел сильный пожар. По словам украинских источников, возгорание затронуло предположительно торговый центр, однако, есть две версии: либо в него попала украинская зенитная ракета, что является распространенной тактикой ВСУ, либо торговый центр давно использовался для размещения украинских военных формирований.

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  Представители украинских властей утверждают, что в Запорожье были зафиксированы комбинированные удары с применением баллистических и крылатых ракет. Всего было совершено пять взрывов. Наступившими сутками отправка "ложных целей" стала активной тактикой российской армии. Это сбивает с толку украинскую противовоздушную оборону и заставляет ее расходовать ракеты, которых и так недостаточно.

#сво #всу #техника #армия #оружие #ракеты #кинжал #вкс
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