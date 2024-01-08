Также идёт продвижение в районе коксохимического завода

В результате успешных операций российских войск, новые территории в черте города Авдеевка перешли под контроль Вооруженных Сил Российской Федерации. Конкретнее, речь идет о юго-восточных участках, на которых расположены садовые товарищества "Ивушка-2" и "Ягодка".

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Однако увеличение подконтрольных территорий российскими войсками привело не только к этому, но и перехвату дамб Авдеевских ставков, промышленных водоемов на Севере города. Сами дамбы выполняли функцию мостов.

Продвижение российских войск продолжается и в направлении коксохимического завода, и в направлении улицы Мичурина и голубых озер на Северо-Востоке Авдеевки. В противостоянии также участвует село Веселое, откуда проводятся волнообразные атаки.

Противоборствующая сторона полагает, что целью российских войск является захват важной дороги О0542, связывающей Авдеевку с Орловкой, которая является главной артерией снабжения украинского гарнизона. Если дорога перейдет под полный огневой контроль, снабжение войск в населённом пункте столкнется с серьезными препятствиями.

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Украинское командование продолжает переброску дополнительных резервов для удержания Авдеевки. Как сообщают некоторые источники, для командования ВСУ главной проблемой стали ракетно-дроновые удары по тыловой зоне. Вместо пехотных штурмов российская армия уничтожает военные ресурсы Украины постоянными бомбардировками.