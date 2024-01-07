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Zelikman
Tesla Cybertruck сумел преодолеть лишь 80% от заявленнего компанией расстояния
Специалист из Spec Motoring провел неофициальный тест, в результате которого, автомобиль проехали лишь 254 мили вместо заявленных 320

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  Более четырех лет назад компания Tesla объявила, что их новый электрогрузовик Cybertruck с тремя двигателями сможет проехать 500 миль на одной зарядке. Однако, на официальном мероприятии в конце ноября эти цифры были изменены. Теперь самая дорогая модель Cyberbeast может проехать до 320 миль, а базовая модель - до 250 миль на одной зарядке.

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  Кайл Коннер из Spec Motoring провел неофициальный тест Cybertruck модели Foundation стоимостью 76 390 долларов, чтобы проверить, насколько объявленные показатели соответствуют действительности. Во время теста, продолжавшегося пять часов, он вел грузовик по техасским шоссе ночью со скоростью около 70 миль в час, при температуре около 45 градусов. Коннер продолжал движение на полностью заряженном автомобиле, пока аккумулятор не разрядился почти полностью. Затем он припарковался на парковке торгового центра и катался вокруг, пока электромобиль не остановился из-за разряда аккумулятора.

  Аккумулятор мощностью 123 кВт·ч позволил проехать в общей сложности 254 мили. Низкие температуры могут существенно снизить запас хода электромобилей. Исследование, проведенное в 2023 году компанией Recurrent Auto и опубликованное в Business Insider, показало, что электромобиль Tesla Model 3 в холодные условия проехал всего 66% от расчетной дальности, указанной в стандартных испытаниях EPA, при температуре 32 градуса. Однако комментаторы видео канала Out of Spec Motoring выразили свою тревогу по поводу того, как Cybertruck будет себя вести в условиях снега и мороза, особенно учитывая его недостаточную дальность при температуре 45 градусов.

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  Tesla предлагает дополнительный аккумуляторный блок-дополнение range extender для Cybertruck, который позволяет увеличить дальность езды на одном заряде. Однако, его стоимость составляет 16 000 долларов, а его установка занимает около трети грузового отсека. Стоит отметить, что методы тестирования, применяемые компанией EPA, отличаются от методов, используемых в Out of Spec Motoring. Возможно, низкие температуры и использование шин с повышенной проходимостью стали факторами, влияющими на дальность езды. Однако, разница в почти 70 миль остается значительной.

#тест #tesla #илон маск #автомобили #cybertruck #аккумулятор #spec motoring
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