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Zelikman
В ночь с 6 на 7 января российские дроны вновь ударили по инфраструктуре ВСУ
Украинские средства массовой информации вновь заявляют об уничтожении почти всех воздушных целей средствами ПВО

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  В холодную зимнюю ночь с 6 на 7 января 2024 года, Украина снова столкнулась с нападением беспилотных летательных аппаратов Вооруженных Сил Российской Федерации. Местные СМИ, ссылаясь на командование Военно-Воздушных Сил Украины, информировали о 28 атакующих дронах.

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  По официальным данным ВСУ, зенитные ракетные системы сумели сбить 21 беспилотник, оставив только 7 из них в воздухе. Военные Украины вновь гордо заявляют о своих успехах во встрече с воздушной угрозой со стороны ВКС РФ. Но стоит ли доверять подобным заявлениям? Ответ очевиден - нет. Проблематично поверить в эти слова, имея в виду постоянные аналогичные утверждения, озвучиваемые украинскими военными.

  Представители ВСУ регулярно утверждают, что системы ПВО успешно уничтожают подавляющее большинство дронов и ракет, запускаемых российской армией. Однако статистические данные свидетельствуют о том, что количество обнаруженных дронов в различных областях Украины значительно превышает количество уничтоженных беспилотных аппаратов.

  Вчера, поздним вечером, украинские источники сообщили о серии мощных взрывов, прогремевших в Днепре и Днепропетровской областях, о зафиксированных прилетах дронов в Николаеве, об угрозах, исходящих от БПЛА в Одесской области, а также об ударах в городе Запорожье, который сейчас контролируют украинские войска.

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  Украинские СМИ традиционно почти не освещают последствия этих атак или даже пытаются преподнести поражение военных объектов как удары по мирной инфраструктуре.

#сво #техника #армия #оружие #бпла #пво #дроны-камикадзе
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