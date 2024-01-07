Украинские средства массовой информации вновь заявляют об уничтожении почти всех воздушных целей средствами ПВО

В холодную зимнюю ночь с 6 на 7 января 2024 года, Украина снова столкнулась с нападением беспилотных летательных аппаратов Вооруженных Сил Российской Федерации. Местные СМИ, ссылаясь на командование Военно-Воздушных Сил Украины, информировали о 28 атакующих дронах.

реклама

По официальным данным ВСУ, зенитные ракетные системы сумели сбить 21 беспилотник, оставив только 7 из них в воздухе. Военные Украины вновь гордо заявляют о своих успехах во встрече с воздушной угрозой со стороны ВКС РФ. Но стоит ли доверять подобным заявлениям? Ответ очевиден - нет. Проблематично поверить в эти слова, имея в виду постоянные аналогичные утверждения, озвучиваемые украинскими военными.

Представители ВСУ регулярно утверждают, что системы ПВО успешно уничтожают подавляющее большинство дронов и ракет, запускаемых российской армией. Однако статистические данные свидетельствуют о том, что количество обнаруженных дронов в различных областях Украины значительно превышает количество уничтоженных беспилотных аппаратов.

Вчера, поздним вечером, украинские источники сообщили о серии мощных взрывов, прогремевших в Днепре и Днепропетровской областях, о зафиксированных прилетах дронов в Николаеве, об угрозах, исходящих от БПЛА в Одесской области, а также об ударах в городе Запорожье, который сейчас контролируют украинские войска.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Украинские СМИ традиционно почти не освещают последствия этих атак или даже пытаются преподнести поражение военных объектов как удары по мирной инфраструктуре.