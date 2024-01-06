Американский Госдеп планирует всё же найти способ для мирного урегулирования

США и их союзники обсудили возможные удары по хуситским позициям в Йемене, в случае продолжения их нападений на корабли в Красном море. По сообщениям, Вашингтон и несколько других стран предупредили поддерживаемых Ираном хуситов о возможных последствиях, которые они понесут за такие атаки.

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Несколько экспертов, опрошенных Bloomberg, считают, что это может привести к удару по хуситам, однако, подчеркивают, что такой шаг может только ухудшить ситуацию, поэтому возможны более ограниченные действия. Ситуация осложняется потенциальной региональной нестабильностью, особенно в свете конфликта Израиля с ХАМАС, другой группировкой. Президент Соединённых Штатов Джо Байден также должен учесть последствия этого конфликта в год выборов.

Однако США могут полагаться не только на военные меры, но и на дипломатию. Специальный посланник США по Йемену Тим Лендеркинг отправится на Ближний Восток на следующей неделе, чтобы присоединиться к госсекретарю Энтони Блинкену в его турне.

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Лендеркинг отметил, что США категорически против атак на корабли, которые вызывают тревогу во всем мире, но в настоящий момент еще есть надежда договориться и прекратить конфликт в Красном море. В прошлую пятницу он выступил в интервью катарскому новостному каналу "Аль-Джазира".