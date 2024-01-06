По словам борцов за свободы, своими действиями правоохранители нарушают свободы американских граждан

Активисты, борющиеся за гражданские свободы, выдвинули требования в отношении полицейских методов использования данных поисковых запросов Google для осуществления расследований преступлений. Эта практика привлекает все больше внимания по всей стране.

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В 2016 году произошел случай изнасилования женщины из Пенсильвании, и полиция обратилась к компании Alphabet, владеющей Google, с запросом о предоставлении информации о пользователях, которые искали имя или адрес жертвы в поисковой системе за неделю перед преступлением. В ответ Google предоставил IP-адрес пользователя, который дважды искал адрес жертвы перед инцидентом. Этот значимый прорыв привел к началу наблюдения за сотрудником исправительного учреждения, который впоследствии был арестован и осужден.

Организации Electronic Frontier Foundation, Национальная ассоциация адвокатов по уголовным делам и ее отделение в Пенсильвании в пятницу заявили в судебном иске, что использование такой методики расследования, как ордер на поиск по ключевым словам, является чрезвычайно широким и угрожает нарушить права невинных людей на неприкосновенность частной жизни.

"Ордеры на поиск по ключевым словам - это цифровые ловушки, которые дают правительству разрешение копаться в нашей самой личной информации, и Верховный суд Пенсильвании должен признать их неконституционными", - заявил директор по судебным разбирательствам Центра четвертой поправки NACDL Майкл Прайс.

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По мнению активистов, полиция нарушает права граждан каждый раз, когда изучает их активность в интернете.