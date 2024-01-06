Новая техника имеет лучшую точность, манёвренность, надёжность и огневую мощь

Недавно Российские войска получили от госкорпорации "Ростех" первые образцы самоходных артиллерийских установок (САУ) "Коалиция-СВ". Этот новейший технологический прорыв повысит эффективность российской артиллерии в условиях современных боевых действий, помогая обеспечить превосходство подразделений перед украинскими формированиями, вооруженными западной техникой. "Коалиция-СВ" является современным оружием, предназначенным для уничтожения живой силы, военной техники и позиций условного противника.

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В ходе государственных испытаний в прошлом году, артиллерийский комплекс полностью оправдал ожидания разработчиков. "Коалиция-СВ" продемонстрировала высокую точность и мощность огня, а также отличную маневренность и надежность. Заявлено, что САУ может делать до 16 выстрелов за одну минуту. Успешная работа на полигонах страны позволила приступить к серийному производству "Коалиции-СВ", а также транспортно-загрузочной машины для неё же.

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Серийный выпуск "Коалиции-СВ" уже полностью развернут, что позволит российским вооруженным силам изучить всю современную артиллерийскую технику. Благодаря обновлённым техническим характеристикам самоходной артиллерийской установки, "Коалиция-СВ" значительно увеличит количество успешных военных операций. Эта новая военная техника будет станет надежным и мощным средством боевой поддержки для российских войск и кошмаром для формирований ВСУ.