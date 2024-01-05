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Zelikman
Вину за взрывы в Иране взяли на себя члены группировки Исламское Государство
Об этом группировка заявила на своём Telegram-канале

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  Группировка "Исламское государство", запрещённая на территории Российской Федерации и ряде других стран, взяла на себя ответственность за нападение в Иране, которое произошло в середине недели и привело к гибели многих людей, обострив ситуацию на Ближнем Востоке.

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  В сообщении, опубликованном в Telegram-канале группировки, утверждается, что террористическая организация стоит за взрывами, совершенными у могилы иранского командира Касема Сулеймани. По информации из Тегерана, в результате нападения погибли не менее 84 человек, около 220 получили ранения.

  Этот теракт Иран объяснил желанием наказать страну за её позицию против вторжения Израиля в Газу. Группировка "Исламское государство" - экстремистская суннитская организация, идеологически противостоящая Ирану, где преобладают шииты, и считающая шиитов неверными.

  Взрывы произошли на кладбище с интервалом в 15 минут, во время памятной церемонии в память о погибшем командире Сулеймани, убитом в результате удара американского беспилотного летательного аппарата по столице Ирака в 2020 году. Бомбы были заложены в чемодане и автомобиле возле входа на кладбище и были взорваны удаленно, как сообщило государственное информационное агентство Исламской Республики.

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  Эти теракты значительно увеличили региональные напряженности с момента начала войны между Израилем и ХАМАС.

#израиль #палестина #иран #ближний восток #взрывы
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