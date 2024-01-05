На кадрах отображена груда металла, которая осталась от бронегруппы украинских формирований

В интернете были опубликованы кадры, снятые военнослужащим украинской армии , на которых запечатлено новое большое количество уничтоженной военной техники ВСУ. Хотя масштабы этого "кладбища" техники не такие впечатляющие, как после неудачного "контрнаступления" украинской армии, они все равно вызывают тревогу, учитывая, что на кадрах показана только часть передовой линии боевого соприкосновения.

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Пператор за кадром отмечает, что эти кадры были сняты в первый день нового года, что свидетельствует о том, что уничтожение украинской военной техники продолжается активно даже в праздничные и выходные дни. В результате продолжающейся стратегии, направленной на ослабление, российская армия успешно пользуется слабостями украинских формирований. С превосходством в артиллерии, авиации и военной технике, подразделения России постепенно прорывают оборонительные линии ВСУ.

Одновременно с существенным уменьшением как количества, так и качества поддержки, оказываемой западными странами администрации Зеленского, украинская армия начинает испытывать нехватку вооружений и боеприпасов. Недостаток снарядов еще усугубляется в результате систематических ударов по украинским складам.

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Кроме того, Киеву не хватает готовых резервов и тяжелой техники для ведения боевых действий. Украинское командование решило полностью отказаться от наступательных действий и перейти только к оборонительным действиям, что, скорее всего, станет последней каплей для возобновления западной поддержки.