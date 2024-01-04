За последний месяц российские войска начали активно поражать цели на Украине ракетами «Кинжал»

Президент России Владимир Путин объявил о значительном увеличении производства гиперзвуковых ракет «Кинжал» год назад. Недавно Вооруженные Силы РФ ударили по тыловой зоне украинских войск, и количество применяемых ракет данного типа значительно возросло.

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«Кинжал» - это ракета весом около 4300 кг, длиной около 7,2 метра, диаметром около 1,2 метра и размахом крыльев 1,6 метра. Она может нести ядерную боевую головку малой мощности (от 5 до 50 килотонн) или обычный фугасный заряд. Большой интерес вызывает способность «Кинжала» развивать скорость более 10 Махов и поражать цели на расстоянии более 1500 км. Это делает ее почти неперехватываемой системами противовоздушной обороны. Тем не менее, силы Украины утверждают о множестве случаев поражения этой ракеты.

Современные системы ПВО имеют сложности с поражением ракеты «Кинжал» из-за ее уникальных качеств и достижений в области борьбы с ПВО. Основное преимущество «Кинжала» заключается в его гиперзвуковой скорости, превышающей 5 Махов. Это создает серьезные проблемы для современных систем обороны, сокращая время реагирования на выявление и уничтожение цели, требуя моментальной реакции систем противовоздушной обороны.

Высокая маневренность боеприпаса осложняет предсказание его траектории полета, что делает еще затруднительнее перехват. Ракета способна действовать в верхних слоях атмосферы, что делает ее недосягаемой для многих систем поражения. Теоретически не существует системы противовоздушной обороны, способной перехватить «Кинжалы». Силы Украины заявляют об уничтожении всех 10 ракет этого типа, но никаких доказательств не представляют.

Возможно, ЗРК Patriot мог бы перехватить эти гиперзвуковые ракеты, но в настоящее время это технически невозможно. Борьба с перехватом гиперзвуковых ракет остается сложной задачей для современных технологий.

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По данным западных аналитиков, изначально у России было ограниченное количество «Кинжалов» - около 53 штук. Однако к маю число этих ракет в Вооруженных Силах РФ достигло 80. Производство значительно увеличилось, несмотря на западные санкции, и составляет около 10 ракет в месяц, благодаря налаженным каналам поставок необходимого оборудования из разных стран Европейского Союза.