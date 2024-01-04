NXT: 2050i и NXT: 2100i являются самыми передовыми инструментами компании для DUV-литографии, способными работать с техпроцессами 7-нм и даже 5-нм

Недавно компания ASML объявила о невозможности поставлять свои передовые системы для литографии NXT: 2050i и NXT: 2100i в Китай. Правительство Нидерландов в последние месяцы отозвало лицензию на поставку в 2023 году части клиентов в Китае. Как отмечает компания, отзыв лицензии не оказывает существенного влияния на финансовые перспективы на следующий год. Подобные ограничения также были введены США, поскольку машины ASML используют американские технологии, что делает их подлежащими экспортному контролю как из США, так и из Нидерландов.

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ASML заявила, что в ходе последних переговоров с Вашингтоном были получены "дополнительные разъяснения" относительно применения и воздействия правил экспортного контроля Соединённых Штатов. Недавно опубликованные правила экспорта включают дополнительные ограничения на определенные машины для глубокой ультрафиолетовой литографии средней критичности, которые используются на ограниченном числе передовых производственных мощностей.

Оборудование ASML для глубокой ультрафиолетовой литографии использует ультрафиолетовый свет для создания мельчайших деталей микрочипа. Twinscan NXT: 2050i и NXT: 2100i являются самыми передовыми инструментами компании для DUV-литографии, способными работать с техпроцессами 7-нм и даже 5-нм с множественным нанесением рисунка.

Производительность данных устройств составляет до 295 пластин в час, что является оптимальным для производства как логических микросхем, так и микросхем памяти. Но из-за введенных экспортных ограничений китайское литейное производство SMIC, крупнейший заказчик ASML, сталкивается с трудностями приобретения дополнительных станков.

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Эти ограничения ведут к потенциальному сокращению объемов производства для ключевого игрока в этой области, Huawei, который использует технологический процесс SMIC с нодом 7-нм. Компания ASML заверила, что полностью соблюдает все применимые законы и нормативы, включая недавнее законодательство об экспортном контроле, принятое западными правительствами.