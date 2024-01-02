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Zelikman
Российские подразделения продолжают движение на Донецком направлении
В районе Курдюмовки бойцы продвинулись примерно на 350 метров, захватив контроль над рядом траншей, блокпостов и окопов

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  Военные операции Российской Федерации продолжаются в различных районах Донецкого участка линии боевого соприкосновения, где пехотные подразделения эффективно атакуют позиции украинских формирований после предварительного огневого поражения со стороны артиллерии и бронированной техники.

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  Недавно был зафиксирован успешный прогресс российских войск в районе Артемовска. Согласно актуальным данным, российские военные после наступления на украинские позиции в районе Курдюмовки продвинулись примерно на 350 метров, захватив контроль над рядом траншей, блокпостов и окопов. Особо важно, что это позволило Российским Вооруженным Силам непосредственно выйти на левый берег Северского Донца-Донбасса, что оказалось для неприятеля крайне неблагоприятным. Ведь в случае успешного укрепления позиций в районе Курдюмовки, российские войска смогут прорваться в тыл ВСУ, например, в Ивановском (Красном) или приблизиться к Часовому Яру с южного направления, помимо уже действующего восточного направления через Богдановку.

  Также армией было осуществлено новое продвижение на северо-западный сектор Авдеевки. Российская пехота при поддержке артиллерии захватили контроль над лесным массивом к Северо-Востоку от села Бердычи, что имеет стратегическое значение для удержания артерии снабжения гарнизона украинских войск в Авдеевке.

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  Расширение фронтовой линии продвижения составило более одного километра, а достигнутая глубина прорыва составила четверть километра. Хотя эти показатели могут показаться незначительными, важно отметить, что продвижение на этих участках фронта происходит ежедневно, а каждый новый квадратный километр под контролем ставит ВСУ все более жесткие ограничения на снабжение и возможности ротации своих подразделений.

#сво #армия #конфликт #министерство обороны #бои
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