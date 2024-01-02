Также сообщается об ударах гиперзвуковыми ракетами Кинжал

Украинские средства массовой информации сообщают о новой серии ударов в районе Кропивницкого, воздушная тревога звучит на всей территории страны. Мониторинговые ресурсы отчитываются о том, что российская армия нанесла ракетные удары по военным инфраструктурным объектам на Украине.

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Генштаб ВСУ подтверждает информацию о пуске шестнадцати российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС, которые вошли в воздушное пространство Украины через Сумскую область и Херсон. Предполагается, что были использованы управляемые авиационные ракеты Х-59. Однако некоторые украинские источники заявляют, что число самолетов может быть меньше, а Генштаб завышает их количество с целью представить больше "сбитых ракет".

По данным российских ресурсов, в ракетный удар были вовлечены и наземные средства, причем подверглись атаке и объекты в Харькове. Информация о серии взрывов в Харькове и Кропивницком поступает в настоящее время. Пока нет подробностей, но известно, что под удар попал военный аэродром. Кроме того, ракеты были направлены на Киев, что привело к серии взрывов в городе, а также Киевскую и Житомирскую области.

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Информация о второй волне ракет появилась после запуска семи Ту-95МС с Каспийского моря. На Украине также был зафиксирован запуск гиперзвуковых ракет с МиГ-31К и сообщается о возможной атаке на Киев, Винницкую и Кировоградскую области.