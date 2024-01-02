Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Российские стратегические бомбардировщики отработали по объектам ВСУ
Также сообщается об ударах гиперзвуковыми ракетами Кинжал

реклама

  Украинские средства массовой информации сообщают о новой серии ударов в районе Кропивницкого, воздушная тревога звучит на всей территории страны. Мониторинговые ресурсы отчитываются о том, что российская армия нанесла ракетные удары по военным инфраструктурным объектам на Украине.

реклама

  Генштаб ВСУ подтверждает информацию о пуске шестнадцати российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС, которые вошли в воздушное пространство Украины через Сумскую область и Херсон. Предполагается, что были использованы управляемые авиационные ракеты Х-59. Однако некоторые украинские источники заявляют, что число самолетов может быть меньше, а Генштаб завышает их количество с целью представить больше "сбитых ракет".

  По данным российских ресурсов, в ракетный удар были вовлечены и наземные средства, причем подверглись атаке и объекты в Харькове. Информация о серии взрывов в Харькове и Кропивницком поступает в настоящее время. Пока нет подробностей, но известно, что под удар попал военный аэродром. Кроме того, ракеты были направлены на Киев, что привело к серии взрывов в городе, а также Киевскую и Житомирскую области.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

 Информация о второй волне ракет появилась после запуска семи Ту-95МС с Каспийского моря. На Украине также был зафиксирован запуск гиперзвуковых ракет с МиГ-31К и сообщается о возможной атаке на Киев, Винницкую и Кировоградскую области.

#сво #техника #армия #оружие #самолёты #миг-31к #ту-95мс
8
Показать комментарии (8)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России строят самую длинную в мире высокотемпературную сверхпроводящую ЛЭП
10
Иранский военный корабль вошел в акваторию Красного моря
3
Индия стала первой страной, запустившей космический аппарат в 2024 году
16
Стандартный Redmi Note 13 6/256 ГБ будет стоить $250
2
12 смартфонов Xiaomi получат глобальную версию HyperOS в рамках первой волны 2024 года
1
США потребовали от компании ASML Holding NV отменить отправку своего оборудования в Китай
2
В 2024 году Су-57 станет самым производимым российским истребителем
5
GeForce RTX 4090 обошла Radeon RX 7900 XTX на внушительные 42% — в Alan Wake 2 отрыв составил 73%
19
Samsung планирует несколько предложений по предзаказу Galaxy S24 Ultra
+
Вышло демо Road to Vostok – шутера, название и действие которого предполагает нападение на Россию
4
Зарубежные специалисты опубликовали рейтинг лучших игровых процессоров на начало 2024 года
12
Платформа Steam опубликовала свой ежемесячный отчёт по используемому пользователями железа
3
Официальный представитель ВСУ заявил, что речь о появлении на Украине F-16 больше не идет
2
ИИ создал инновационный антибиотик впервые за более чем 60 лет
+
"ВО": Ракета ВКС РФ в Киеве поразила бункер с генералом в должности заместителя Залужного
2
Представитель Белого дома лично позвонил в ASML и запретил продавать в Китай новые литографы
9
GitHub запускает чат-Copilot для всех разработчиков кода
+
Новые снимки минивэна Jikrypton доказывают наличие передних и задних боковых раздвижных дверей
+
Xiaomi выпустила 100-ваттную автомобильную зарядку
5
Российский ритейлер случайно опубликовал характеристики GeForce RTX 3050 6 ГБ за месяц до релиза
7

Популярные статьи

Супертяжелая частично-многоразовая ракета-носитель Falcon Heavy – реальность или миф
33
Как быстро и просто настроить ПК и ноутбук на максимальную производительность в играх в 2024 году
6
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
22
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
38
В столице Приамурья строят фонтанный комплекс аналогов которому нет на всей территории Евразии
+
Игры и Chimbalix 23.1 Alphachi
2
О важных причинах укрепления Биткоина в 2024 году
+
Военные Филиппин и США проводят морские учения в Южно-Китайском море
1

Сейчас обсуждают

Vissarion Gotovtsev
11:39
Для Якутии надо придумать скафандр для температур от минус 65С до плюс 40С (в тени).
Терморегулирующая ткань полностью исключает понятие сезонной одежды
Андрей Жуков
11:31
Как купили её, так сразу же и избавились от неё тогда. При сдаче в магазин на 3 буквы, нам продавец сказал, что вы уже 4-ые, кто её приносит обратно. Грелась на ровном месте, чёрные экраны, не прорисо...
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
mukmsk
11:28
уже мало, да. в FullHD, разве что 8Гб сойдет в современных играх, а вот в 1440p надо больше
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
-=metallist=-
11:27
Если кило С-4 к топору привязать, то и он тоже пол метра бетона пробьет.
ВСУ впервые применили испанский боевой дрон Columba, способный пробить полметра бетона
matocob
11:24
Его не было, нет и никогда не будет. Разумеется, официально. По-моему, пора Максу помимо выводов делать резюме статьи. Для тех, кто читает по диагонали, а скорее всего, только заключение.
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
Grotlon
11:21
Конституцию всегда можно поменять, уверен, он еще передумает.
Токаев не будет переизбираться на второй срок в 2026 году из-за ограничений Конституции
Даниил Лавкрафт
11:20
ИИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ, это всего лишь инструменты. Это нужно понимать. - "Google представил инструмент, позволяющий внедрять «невидимые» водяные знаки в изображения, созданные искусственным интеллектом" -...
Nikkei Asia: Sony, Canon и Nikon нашли способ бороться с распространением поддельных фотографий
Palkovvodec
11:19
да, именно так на западе и делают
Командующий Дальней авиацией ВКС РФ рассказал про получение в этом году новых самолетов
Den41k
11:19
Это все просто замечательно. Но если АМД не исправит проблему с лютым перегревом процов, то все это фигня. Из-за маленькой толстой крышки отвод тепла от чипа никакой. Весь смысл апушек это возможност...
Ryzen 7 8700G получит графику Radeon 780M RDNA3 с тактовой частотой до 2,9 ГГц
АЕV
11:14
Вторая армия мира вот уже почти два года не может ничего сделать а только громкие слова и тд и тп и да же путин уже готов на переговоры.
На Западе озвучили три возможных сценария развития боевых действий в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем