Наиболее взрывной рост показала компания Nvidia, чьи акции выросли в 3 раза

Согласно исследованию Bloomberg, 2023 год стал наиболее успешным для акций полупроводниковых компаний за последние десятилетия. Этому способствовал рост производителей микросхем, которые являются основными бенефициарами искусственного интеллекта.

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Индекс полупроводников Филадельфийской фондовой биржи увеличился на 65% в этом году. Это самый высокий годовой рост с 2009 года, когда индекс вырос на 70% после финансового кризиса. В пятницу индекс немного снизился на 0,8%, но остаётся близким к рекордным уровням.

Все акции, включенные в индекс из 30 компаний, кроме одной, росли в 2023 году. Однако среди победителей оказалась Nvidia Corp., которая зафиксировала взрывной рост продаж в результате повышенного спроса на чипы для искусственного интеллекта. Ее акции выросли более чем в три раза, что привело к тому, что Nvidia стала первым чипмейкером с рыночной капитализацией более 1 триллиона долларов.

Второе место среди компонентов индекса заняла компания Advanced Micro Devices Inc, еще один крупный игрок в области искусственного интеллекта. За этот год их акции увеличились примерно на 130%. Среди производителей чипов стоит отметить компанию Wolfspeed Inc., акции которой упали на 37% за год. Они сталкиваются с производственными проблемами на новом заводе, что привело к неутешительным прогнозам на 2023 год.

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Кроме того, в сентябре компания ARM Holdings, разработчик чипов, провела IPO. Несмотря на нестабильные начальные торги, они показали хорошие результаты,их акции выросли почти на 60% по сравнению с минимумом в октябре.