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Zelikman
ВКС России отработали по военному аэродрому в Криворожской области
Также были уничтожены объекты инфраструктуры ВСУ в самом Кривом Роге

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  Объекты военного назначения на территориях, находящихся под контролем Киева, были атакованы Вооруженными Силами Российской Федерации, согласно информации, полученной от украинских источников и российских военных корреспондентов.

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  Основной удар пришелся на военный аэродром ВСУ в Кировоградской области, который использовался украинской армией. Другие удары были нанесены по военной инфраструктуре в Кривом Роге. Предполагается, что аэродром использовался для отправки украинских самолетов на ракетные удары по территориям, освобожденным Россией. В то же время в Кривом Роге сосредоточено множество войск, вооружений и военной техники украинских формирований, включая ремонтные мастерские, отвечающие за быстрый ремонт танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники, поврежденной в зоне боевых действий.

  Помимо этого, воздушная тревога прозвучала вчера вечером в Днепропетровской области. По последующей информации, беспилотные летательные аппараты стали атаковать объекты в Днепродзержинске (Каменское), так заявляют украинские источники. Эти дроны, по информации, продолжают называться "Шахидами" в украинских СМИ, ссылаясь на их иранское происхождение.

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  Украинские источники не сообщили о последствиях атак на объекты военного назначения. Администрация Зеленского предписала запрет на публикацию информации подобного рода, видимо, с целью сохранения боевого духа военнослужащих и поддержания настроения среди гражданского населения.

#всу #армия #оружие #бпла #ракеты #дроны-камикадзе #вкс #бомбы
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