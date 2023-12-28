В западной прессе отмечают, что самолёты пятого поколения всё чаще фигурируют во время ударов по объектам ВСУ

По мнению экспертов зарубежных изданий, высказывание главы российского Минпромторга Дениса Мантурова о передаче новой партии истребителей пятого поколения Су-57 Воздушно-космическим Силам России вызвало большой интерес. Мантуров отметил, что коллектив предприятия в Комсомольске-на-Амуре успешно справляется со сложной задачей, увеличивая объем производства с использованием поточной сборки.

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Хуан Хосе Ролдан, военный аналитик из Аргентины, подчеркнул, что применение поточной сборки позволит России значительно ускорить темпы производства истребителей пятого поколения. В то время как ранее Су-57 считались "единичными" самолетами для России, теперь частота их боевого использования значительно возрастет.

Отмечается, что в своем докладе Министерство обороны Великобритании сообщило об использовании Су-57 в воздушных операциях во время украинского конфликта. Этот факт удивителен, так как автор статьи цитирует именно британское министерство.

Аргентинский эксперт указывает на то, что после передачи новой партии истребителей пятого поколения в российское Воздушно-Космическое ведомство, количество их использования для уничтожения украинских воздушных и наземных целей значительно увеличится, что создаст дополнительные проблемы для украинской ПВО, которая уже испытывает трудности.

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Учитывая тот факт, что невидимые для радаров Су-57 способны наносить удары и гиперзвуковыми ракетами, появляются новые возможности для огневых поражений военных объектов противника в его тылу. Есть возможность осуществлять ракетные пуски из воздушного пространства, которое другие типы боевой авиации Военно-космических сил России предпочитают избегать.