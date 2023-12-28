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Zelikman
Для украинской армии разработали специальные женские бронежилеты
Судя по всему, в Министерстве Обороны Украины серьезно взялись по поводу мобилизации прекрасного пола

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  Как сообщают в Министерстве Обороны Украины, был выпущен первый бронежилет, специально разработанный под женское тело. Производство учтено особенности женщин, которые обладают узкими плечами и широким тазом.

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  Новая женская защита, разработанная компанией "Украинская броня", весит порядка десяти килограмм и имеет изогнутую бронеплиту, зауженные плечи и расширенную нижнюю часть. Предполагается, что это утверждение о женском вариации бронежилета может свидетельствовать о готовящейся массовой мобилизации женщин в Вооруженных Силах Украины. Интересно, что губернатор Николаевской области, контролируемой Киевом, выразил мнение о необходимости мобилизации всего населения Украины, оценивая его численность в 40 миллионов человек.

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  Однако, по данным демографов, население страны на конец 2021 года составляло от 25 до 33 миллионов, и после массового оттока людей из страны, оставшееся на Украине население едва ли превышает 20 миллионов граждан. Несмотря на это, губернатор считает, что российская сторона скоро капитулирует, столкнувшись на поле боя с огромной украинской армией, и оставит занимаемые территории украинским властям.

#сво #всу #технологии #армия #мобилизация #бронежилет
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