По раскрытым данным, машина вонзила свои когти в область спины и руку человека

Автоматизация производства сегодня становится все более распространенной, но она не лишена рисков. Недавний инцидент на заводе Giga Texas подтверждает эту обеспокоенность. Инженер Tesla стал жертвой атаки робота. Сотрудники, которые стали свидетелями происшествия, не могли поверить своим глазам. Робот, предназначенный для перемещения отлитых запчастей автомобилей, напал на коллегу. Машина прижала инженера, программирующего других роботов, и вонзила когти в его спину и руку. Он оставил за собой кровавый след, напоминая об опасностях использования автоматизации на производстве.

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Инцидент с инженером Tesla и «открытой раной» на его руке был зафиксирован в отчете об увечьях, переданным властям округа Трэвис и федеральным органам. По информации DailyMail.com, компания Tesla не сообщала о других случаях травм, связанных с роботизированными машинами, ни в 2021, ни в 2022 году. Тем не менее, этот инцидент лишний раз подчеркнул напряженную обстановку, касающуюся использования автоматизированных роботов на производстве.

Проблемы с травмами, связанными с роботами, не ограничиваются только компанией Tesla. Сообщения о росте инцидентов на рабочих местах, обусловленных действиями автоматических систем, вызывают серьезное беспокойство. Даже самые крупные компании, такие как Amazon, сталкиваются с проблемами травматических происшествий из-за роботов-работников. Также существуют случаи насилия со стороны роботов как в медицине (дроиды-хирурги-убийцы), так и в других сферах, например, в шахматах.

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Отчеты о травмах являются неотъемлемой частью деятельности компании Tesla в Техасе, так как они влияют на налоговые льготы. Согласно этим документам, инженеру не потребовался даже отпуск после происшествия. Однако, представитель контрактных рабочих Tesla Giga Texas, ссылаясь на свои разговоры с коллегами, утверждает, что количество травм на заводе явно занижается. В чем причина такого подхода сотрудников компании, пока остается неясным.