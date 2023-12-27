США и их союзники опасаются, что Китай планирует выстроить альтернативную систему западному капитализму

В своей речи, посвященной Мао Цзэдуну, президент Китая Си Цзиньпин выразил свою поддержку для новых рамок, которые он недавно предложил для сопротивления капиталистической модели Запада.

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Согласно Си Цзиньпину, "главная задача" нации и его Коммунистической партии заключается в том, чтобы преобразить Китай в более мощную страну и омолодить китайскую нацию во всех областях путем проведения китайской модернизации. Он также назвал "китайскую модернизацию" концепцией, унаследованной от революционеров-ветеранов, включая Мао Цзэдуна, и считает ее "торжественной исторической ответственностью нынешних китайских коммунистов".

Си Цзиньпин представляет свой проект в качестве альтернативы системам, используемым США и их союзниками, и описывает китайскую модернизацию как имеющую уникальные черты, включая достижение общего процветания и развитие мирным путем, даже с пользой для большого населения. Связывая свою программу с Мао, Си дает возможность государственным средствам массовой информации передать обществу, в каком сложном и исторически важном моменте сейчас находится Китай.

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Си Цзиньпин провел более десяти лет на посту президента, укрепляя свою власть на уровне, недостижимом с времен Мао. Однако, такая консолидация власти вызывает опасения у некоторых западных партнёров, опасающихся, что стремление к сокращению разрыва в благосостоянии может привести к масштабному перераспределению доходов.