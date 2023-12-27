Как сообщается, акулы Кремниевой долины хотят разработать новые устройства с искусственным интеллектом

Известный дизайнер Джони Айв и глава OpenAI Сэм Альтман решили привлечь к работе над новым аппаратным проектом с использованием искусственного интеллекта опытного специалиста из компании Apple Inc.

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Этот проект является одним из самых амбициозных начинаний для Джони Айва после его ухода из Apple в 2019 году и основания компании LoveFrom. Дизайнер надеется создать новую компанию, занимающуюся разработкой устройств с искусственным интеллектом, но на данный момент усилия сосредоточены на поиске талантов и формировании концепций.

Уволенный из OpenAI и вновь избранный глава компании Сэм Альтман вызвал недовольство некоторых членов совета директоров, так как привлек финансирование на другие проекты, включая сотрудничество с Джони Айвом. Один из таких проектов — сотрудничество с SoftBank Group Corp., которая вложила многомиллиардные инвестиции в компанию.

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Сейчас разрабатываются концепции устройств для дома. Компания OpenAI передала вопросы компании LoveFrom, но последняя отказалась от комментирования. Apple также не делает официальных заявлений. Уход исполнительного директора Тана из Apple подчеркивает отток опытных специалистов в области дизайна. С 2019 года из команды Джони Айва в Apple ушло около 14 человек. Однако несколько дизайнеров, которые ранее работали с Айвом, до сих пор остаются в Apple.