В Министерстве Обороны требуют разрешить насильную мобилизацию и призвать на линию соприкосновения 500 тысяч украинцев

Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, что руководство Министерства Обороны требует, чтобы полномочия для принудительного, либо насильственного привода украинских граждан в территориальные центры комплектации, были внесены в новый законопроект о мобилизационных мероприятиях.

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Стандартная мобилизация на Украине полностью провалена, так как добровольцев попросту не находится и даже с методами заталкивания мужчин в автобусы, за год удалось набрать лишь около сорока тысяч солдат, что кратно меньше, нежели потери во время одного только летнего контрнаступления. В Минобороны требуют мобилизации порядка 500 тысяч человек для пополнения резервов Вооруженных Сил Украины и для таких масштабных мероприятий считают необходимым, сделать заталкивание будущих бойцов в фургоны нормой с юридической точки зрения.

Большинство западных экспертов сходятся во мнении, что в условиях блокировки помощи в Соединённых Штатах Америки и Европейским Союзе, линия обороны будет удерживаться ценой многих тысяч жизней. Количество солдат должно будет заменить поставки западной техники и оружия, собственно, поэтому украинское руководство и считает необходимым мобилизовывать больше людей.

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Также администрация Зеленского всерьёз озадачилась возвращением украинских беженцев на родину для дальнейшей отправки на линию соприкосновения. Офис Президента ищет способы, как можно реализовать мобилизацию украинцев из Европы. В настоящий момент, как сообщают источники, рассматривается блокировка консульских и банковских услуг военнообязанным гражданам Украины. Под такими санкциями граждане не смогут поменять свой паспорт и пользоваться банковскими картами и распоряжаться своим имуществом, оставшимся на Украине.