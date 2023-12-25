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Zelikman
Иран продемонстрировал свои новые корабельные крылатые ракеты «Талайе» и «Насир»
Исламская Республика не прекращает совершенствовать свои ракетные комплексы и другое вооружение

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  Как сообщает Иранская пресса, Военно-Морской Флот Ирана успешно принял на вооружение недавно разработанную серию крылатых ракет, которые могут уничтожать цели как на большой, так и на малой дистанции. Демонстрация новейшего вооружения прошла в конце прошлой недели на фоне усиления конфликта в Персидском заливе. 

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  Используя свой собственный потенциал, Иран продолжает разрабатывать и производить своё испытательное вооружение, стремясь быть максимально независимым от поставок из других стран. Одной из самых значительных новинок, которая была представлена во время презентации, стал мобильный ракетный комплекс, оборудованный особыми крылатыми ракетами «Талайе» , которые могут уничтожать цели на дистанции более тысячи километров. Подробные характеристики новой ракеты не раскрываются, однако, судя по тому, что она базируется на иранской разработке «Абу Махди»(Х-55), скорее всего она является до звуковой.

  "«Талайе» представляет собой полностью автономную ракету с интеллектуальными функциями, позволяющими изменять цель во время полёта и выбирать сложные маршруты полёта", - заявил главнокомандующий Иранских Военно-морских сил, Шахрам Ирани.

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  Кроме того, в состав Военно-Морских Сил введена новая серия крылатых ракет «Насир», предназначенных для использования на ракетных кораблях. Дальность их полёта ограничена 100 километрами. В дополнение к этому, флот получил вертолётные системы, в которых внедрены разведывательные комплексы и системы борьбы с электронными помехами. Подробности пока не разглашаются.

#техника #оружие #иран #ракеты #флот #корабли
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