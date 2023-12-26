По мнению экспертов, данная боевая машина опережала своё время и стала бы одной из самых опасных на поле боя даже на сегодняшний день

В западной прессе обсуждают советско-российской тяжелый танк Т-95, проект которого по итогу был свёрнут и не имел дальнейшего развития. Танк Т-95 отличался своим устрашающим потенциалом благодаря большой артиллерийской установке и высокой башне, что позволяло ему доминировать в сражениях. Однако, непонятно, смогло бы обновлённое бронирование выдержать удар американскими от ПТРК Javelin, которые поражали именно верхнюю область боевой машины.

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Россия могла одержать танковую победу с помощью Т-95, так как на бумаге данная техника обладала всеми необходимыми характеристиками. Танком Т-95 можно было гордиться - его огромным и грозным орудием с дистанционным управлением башней. Он имел функцию автоматической зарядки и усовершенствованную бронезащиту. Однако, создано было лишь небольшое количество прототипов, и они так и не поступили в серийное производство. Т-95 был на тот момент слишком современным и опережал свое время для серийного выпуска. Многие наилучшие конструкционные особенности были внедрены в танк Т-14 "Армата".

У Т-95 довольно сложная история, и это не способствовало его будущему. Процесс разработки начался в 1988 году, и проходил много лет, чтобы достичь успеха. Советский Союз стремился внушить страх оппонентам из Североатлантического Альянса своим "супертанком". Вспомните устрашающую мощь немецкого танка "Тигр" во время Второй мировой войны. Другая советская бронетехника, такая как Т-80 и Т-72, уже устарела, и пришло время для перемен.

Российская армия получила на вооружение советскую бронетехнику после окончания холодной войны, включая Т-80, произведенный Омским транспортным машиностроительным заводом, и Т-72, построенный Уралвагонзаводом. Кстати, Уралвагонзавод далее начнёт массовое производство Т-90.

Однако, создать что-то свежее на основе Т-80 - оказалось сложной задачей. Эта боевая машина проявила себя неудачно во время Чеченской кампании, когда экипажи не смогли эффективно работать в повстанческом конфликте. Программа "Черный орел" была отменена в 2001 году, и оборонная компания обанкротилась. В последующие годы Уралвагонзавод получил активы банкротившейся компании.

Уралвагонзавод начал работать над танком новой эпохи в 1995 году в рамках программы, известной как "Объект 195". Детали этого танка были строго секретными, поскольку русские военные надеялись, что он станет превосходить любой основной боевой танк, который НАТО соберется принять в 2000-х годах.

Мощное орудие привлекало пристальное внимание. Благодаря использованию 152-миллиметровых боеприпасов, Т-95 обладал характерным для российских артиллерийских систем патроном. Это давало танку возможность вести артиллерийский огонь по бункерам, огневым точкам и укрытиям. Помимо этого, он был оснащен ракетами с загоризонтным наведением. Вместо 7,62-мм пулемета он имел 30-мм пушку на спаренной установке. Это нанесло бы значительный урон противнику на открытой местности, включая его легкую бронетехнику.

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Важной особенностью была дистанционно управляемая башня с системой автоматической подачи снарядов. Это позволяло членам экипажа находиться внутри танка, повышая выживаемость. Башня также была выше, что обеспечивало лучшую подвижность для прицеливания по высоким зданиям в городских условиях.