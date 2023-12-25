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Zelikman
AM General показала новую бронированную тактическую машину JLTV A2
Данная техника должна будет заменить устаревшие машины Humvee

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  Американский производитель бронированной техники AM General продемонстрировал прототип JLTV A2 - легкой тактической бронемашины. Новый автомобиль разрабатывается в рамках контракта с Министерством Обороны Соединённых Штатов Америки, который был заключен в феврале 2023 года, и его стоимость составляет $230,9 миллиона. Ожидается, что поставки начнутся через 17 месяцев после подписания сделки, то есть летом следующего года.

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  С виду JLTV A2 почти не имеет отличий от Oshkosh JLTV, имеющихся на вооружении, за исключением изменённой платформы перед решеткой радиатора, которая имеет сходство с Humvee в стиле.

  Разработки JLTV были запущены в 2015 году для замены менее защищенных бронеавтомобилей Humvee. JLTV A2 представляет новое поколение машин. Новая техника, которая обладает более мощным двигателем, должна иметь более низкий расход топлива и благодаря установке литий-ионных аккумуляторов работать без простоя.

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  Помимо этого, в JLTV A2 внесено множество усовершенствований, включая более совершенную трансмиссию, обновлённые электрические системы и качественную защиту от коррозии. Машина должна передвигаться с меньшим уровнем шума и иметь расширенное пространство для перевозки груза в заднем отсеке.

#техника #оружие #am general #humvee #jltv a2 #бронированная машина
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