Данная техника должна будет заменить устаревшие машины Humvee

Американский производитель бронированной техники AM General продемонстрировал прототип JLTV A2 - легкой тактической бронемашины. Новый автомобиль разрабатывается в рамках контракта с Министерством Обороны Соединённых Штатов Америки, который был заключен в феврале 2023 года, и его стоимость составляет $230,9 миллиона. Ожидается, что поставки начнутся через 17 месяцев после подписания сделки, то есть летом следующего года.

реклама

С виду JLTV A2 почти не имеет отличий от Oshkosh JLTV, имеющихся на вооружении, за исключением изменённой платформы перед решеткой радиатора, которая имеет сходство с Humvee в стиле.

Разработки JLTV были запущены в 2015 году для замены менее защищенных бронеавтомобилей Humvee. JLTV A2 представляет новое поколение машин. Новая техника, которая обладает более мощным двигателем, должна иметь более низкий расход топлива и благодаря установке литий-ионных аккумуляторов работать без простоя.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Помимо этого, в JLTV A2 внесено множество усовершенствований, включая более совершенную трансмиссию, обновлённые электрические системы и качественную защиту от коррозии. Машина должна передвигаться с меньшим уровнем шума и иметь расширенное пространство для перевозки груза в заднем отсеке.