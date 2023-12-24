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Zelikman
Кандидат в президенты от демократов на Тайване намекает на необходимость борьбы за независимость
Лай Чин-те надеется на военную помощь Соединённых Штатов в случае провозглашения независимости и войны с Китаем

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  Мирный Тайваньский пролив играет ключевую роль в обеспечении мирового процветания и безопасности, заявил главный кандидат в президенты Лай Чин-те. Он высказался после подписания президентом США Джо Байденом закона об оборонной политике, который предусматривает обучение и усиление Вооруженных Сил Тайваня.

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  Лай, который является вице-президентом и кандидатом от Демократической прогрессивной партии, подчеркнул, что США являются самым важным союзником Тайваня. Он подчеркнул необходимость борьбы за суверенитет и демократию.

  "Мир не зависит от доброй воли агрессора, а от силы. Мы должны иметь идеалы о мире, но не иллюзии", - заявил Лай на митинге в Тайбэе, где собрались его сторонники.

  Его выступление было оценено после подписания закона о национальной обороне на 2024 год, который президент Байден подписал в пятницу. Закон содержит меры по укреплению обороноспособности Тайбэя и его участия в международных организациях. При этом способность Тайваня вести боевые действия с Китаем вызывает сомнения.

  Президентские выборы и выборы в законодательный орган в следующем месяце будут играть важную роль в формировании американо-китайских отношений на долгие годы. Вопросы отношений с Китаем являются основными для избирателей, так как кандидаты от оппозиции Хоу Юй-и и Ко Вэньчжэ призывают к более тесным связям с Китаем. Лай был подвергнут критике за свои заявления о независимости, так как соперники считают, что это может привести к войне.

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  Байден уже неоднократно заявлял, что будет защищать Тайвань военными средствами в случае конфликта с Китаем, что вызвало критику со стороны Пекина. Позиция Байдена, известная как стратегическая двусмысленность, является отходом от политики США, объявленной Дональдом Трампом, который подразумевал возможность изменения такой политики.

#сша #политика #китай #армия #тайвань #война
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