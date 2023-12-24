Пекин не считает, что хуситы как-то угрожают китайским грузовым кораблям

Как сообщает американское издание Politico, Китай не захотел присоединяться к формируемой Соединёнными Штатами Америки коалиции, которая занимается обеспечением безопасности грузоперевозок в Красном море. Китайские военные корабли не примут участия в операции "Страж процветания".

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Согласно информации, полученной изданием, Пекин отклонил призыв главы Государственного департамента Соединённых Штатов Энтони Блинкена о предоставлении помощи международному сообществу в защите торговых кораблей в Красном море от атак хуситов из Йемена. Китайская сторона ясно дала понять, что Минобороны КНР не проявляет интереса к этой операции, осуществляемой при поддержке США. Однако Пекин не возражает против конструктивной и ответственной роли крупных государств в обеспечении безопасности морских путей.

Информационный канал "Рыбарь" в Telegram объяснил, что такое решение Китайской Народной Республики не вызывает удивления, поскольку страна самостоятельно организует конвоирование своих судов и обороняет их от пиратов. В Аденском заливе действует 45-й отряд боевых кораблей НОАК, который обеспечивает безопасность китайских судов. Помимо этого, йеменские хуситы не угрожают судам Китая.

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Недавно стало известно, что Европейский союз присоединится к операции "Страж процветания", но в рамках своей собственной операции, при этом ее масштабы будут расширены. В настоящее время на побережье Эритреи и у Африканского рога уже сосредоточена корабельная группировка.